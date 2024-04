Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Streit an der Ampel eskaliert

Zeugensuche

Heinsberg-Grebben (ots)

An einer Rotlicht zeigenden Ampel im Kreuzungsbereich Karl-Arnold-Straße / Grebbener Straße kam es am Samstagabend (13. April) gegen 21.50 Uhr zu einem Streit zwischen Verkehrsteilnehmern. Ein Ehepaar war mit einem Begleiter im Pkw auf der Straße An der Schanz aus Fahrtrichtung Ratheim kommend in Fahrtrichtung Dremmen unterwegs. Unmittelbar vor ihnen fuhr ein roter, beziehungsweise orangefarbener Peugeot 206 und davor ein schwarzes Motorrad. Nachdem das Paar den Peugeot überholt hatte und in Dremmen nach rechts auf die Gladbacher Straße abgebogen war, befanden sich an der Rotlicht zeigenden Ampel der Kreuzung Karl-Arnold-Straße / Grebbener Straße das Motorrad und der Peugeot unmittelbar hinter ihnen. Der Peugeot betätigte die Hupe und die Lichthupe. Daraufhin stiegen mehrere Personen aus ihren Fahrzeugen. Es kam zu einem Streit, der zunächst verbal geführt wurde. Schließlich schlug ein Insasse des Peugeot dem Mitfahrer des Ehepaares mit der Faust ins Gesicht. Der Schläger war etwa 25 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und schmal. Er hatte kurze dunkelbraune Haare, einen Dreitagebart und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Zudem sprach er während der Auseinandersetzung englisch. In dem Peugeot sollen sich drei weibliche und drei männliche Personen befunden haben. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei diese Personen, sowie weitere Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kennt die beschriebenen Personen? Die Polizei sucht zudem auch den Motorradfahrer. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

