POL-HS: Am Telefon durch falschen Bankmitarbeiter betrogen

Heinsberg (ots) - Am 13. April (Samstag) stahlen zwei bislang unbekannte Täter ein E-Bike, das vor dem Eingang eines Hauses an der Schafhausener Straße abgestellt war. Die beiden Männer hielten sich zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr am späteren Tatort auf und wurden von einer Zeugin beim Diebstahl beobachtet. Mit dem Rad flüchteten sie in Richtung Realschule. Einer der Männer war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte ein ...

