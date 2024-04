POL-HS: Garageneinbruch

Heinsberg (ots) - Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte mehrere motorisierte Zweiräder. Auf der Ostpromenade verschwand am Freitagabend (12. April) zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Yamaha und auf der Schafhausener Straße ein schwarzes Mofa. Der Tatzeitraum lag dort zwischen Freitagabend (12. April), 23 Uhr, und Samstagmorgen (13. April), 10.30 Uhr. Rückfragen bitte an: ...

