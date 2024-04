POL-HS: Diebstahl von motorisierten Zweirädern

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Zwischen Mittwochabend (10. April), 20 Uhr, und Donnerstagnachmittag (11. April), 15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Thornstraße. Hierbei fiel ihnen nach ersten Erkenntnissen Bargeld in die Hände, welches sie stahlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

