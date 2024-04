Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erneut holt ein falscher Bankmitarbeiter Debitkarten ab

Zeugen gesucht

Erkelenz-Hetzerath (ots)

Wieder ist es Betrügern gelungen, an Bankkarten zu kommen. Am 10. April (Mittwoch) erhielt ein Mann gegen 17.30 Uhr den Anruf einer Frau, die sich als angebliche Bankmitarbeiterin ausgab. Die unbekannte Anruferin sagte, dass es Unregelmäßigkeiten bei den Kontobewegungen gäbe und das aus diesem Grund die Bankkarten in Augenschein genommen werden müssten. Schließlich kündigte die Unbekannte an, dass die Karten nun von einem Mitarbeiter abgeholt und dann überprüft werden müssten. Gegen 18 Uhr erschien der Abholer an der Wohnanschrift. Er war zirka 180 Zentimeter groß, von dünner Statur und etwa 30 alt. Er hatte schwarze Haare und war mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Hose sowie einer blauen Daunenjacke bekleidet. Ob die Tat mit einer ähnlich gelagerten Straftat in Waldfeucht-Schöndorf in Zusammenhang steht, klärt nun die Kriminalpolizei. Wer hat im Bereich des Heidewegs zum in Rede stehenden Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kennt die beschriebene Person? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

