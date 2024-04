Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bargeld aus Kfz gestohlen

Zeugensuche

Heinsberg-Grebben (ots)

Aus einem an der Grebbener Straße abgestellten Kfz stahl ein bislang unbekannter Täter am 10. April (Mittwoch) Bargeld, das sich in einer auf dem Rücksitz befindlichen Tasche befand. Gegen 12.25 Uhr kehrte der Besitzer des Wagens zu seinem Fahrzeug zurück und überraschte den Dieb, der daraufhin zu Fuß in Richtung Dremmen flüchtete. Er war etwa 15 bis 25 Jahre alt, schlank, zirka 170 bis 180 Zentimeter groß, hatte schwarze Haare, wirkte südländisch und trug einen schwarzen Jogginganzug. Wer hat im Bereich der Grebbener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kennt die beschriebene Person? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

