Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Bike gestohlen

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am 13. April (Samstag) stahlen zwei bislang unbekannte Täter ein E-Bike, das vor dem Eingang eines Hauses an der Schafhausener Straße abgestellt war. Die beiden Männer hielten sich zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr am späteren Tatort auf und wurden von einer Zeugin beim Diebstahl beobachtet. Mit dem Rad flüchteten sie in Richtung Realschule. Einer der Männer war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild und war von schlanker Statur. Er wirkte ungepflegt, war Brillenträger, hatte vermutlich dunkelblondes Haar und trug eine graue Jogginghose, Turnschuhe sowie ein vermutlich gelbes T-Shirt. Sein Begleiter war etwa gleichalt, hatte dunkle Haare und führte ein Fahrrad mit auffallend dicken Reifen mit sich. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kennt die beschriebenen Personen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell