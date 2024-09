FW Bremerhaven: Bundesweiter Warntag in Bremerhaven erfolgreich

Feuerwehr Bremerhaven

Heute (12. September 2024) fand der Bundesweite Warntag statt. "Für die Stadt Bremerhaven war der Warntag ein Erfolg", resümiert Oberbürgermeister Melf Grantz, zuständiger Dezernent für den Katastrophenschutz. Grantz: "Gegen 11 Uhr wurden in Bremerhaven alle kommunal zur Verfügung stehenden Warnmöglichkeiten ausgelöst". Um 11.45 Uhr erfolgte die Entwarnung.

"Das Auslösen der Sirenen funktionierte einwandfrei", so Grantz. Mit dem zeitnahen Ausbau des Sirenennetzes auf 32 Sirenen für die Stadt Bremerhaven wird die flächendeckende Warnung der Bevölkerung optimiert.

Oberbürgermeister Melf Grantz und der zuständige Dezernent für die Feuerwehr Bremerhaven, Stadtrat Peter Skusa bitten die Bürgerinnen und Bürger der Seestadt, an der Umfrage zum Bundesweiten Warntag vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) teilzunehmen. "Dieses Feedback trägt zur Optimierung des Warnsystems auch in Bremerhaven bei", so Grantz. Die Teilnahme an der Umfrage ist bis einschließlich zum 19. September möglich. Umfrage: www.warntag-umfrage.de

