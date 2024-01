POL-EL: Nordhorn - Aufsteller gestohlen

Lengerich (ots) - Gestern Abend gegen 17.40 Uhr fuhr der 66-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger die Straße "Im Depot" und beabsichtigte nach links auf die Lingener Straße in Richtung Langen abzubiegen. Dabei missachtete er die auf der Lingener Straße aus Richtung Langen kommend und in Richtung Lengerich fahrende 82-jährige Fahrerin eines Opel Meriva. Die 82-Jährige ist infolgedessen mit ihrem PKW in ...

mehr