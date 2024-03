POL-NOM: Unter Einfluss von Kokain Auto gefahren

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, 01.03.2024 bis 22.03.2024 - In dem Zeitraum vom 01.03.2024 bis 22.03.2024 wurde in der Bismarckstraße in Bad Gandersheim durch bislang unbekannte Täterschaft die Werbetafel eines Textilgeschäfts beschädigt, wodurch ein Schaden in Höhe von 250 EUR entstand. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 05382 ...

mehr