Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Sachbeschädigungen

Unbekannte haben auf einem Anwesen in Menningen in der Nacht von Samstag auf Sonntag ihr Unwesen getrieben und erheblichen Sachschaden verursacht. An einem geparkten Traktor und einem Anhänger schlugen sie mit einem Gabelschlüssel sämtliche Beleuchtungseinrichtungen kaputt sowie die Ölpumpe am Motorblock des Schleppers ab. Außerdem zerstörten sie an einer Maschinenhalle einen Bewegungsmelder und die Hofbeleuchtung. An einem davor geparkten Frontpacker wurden drei Fangschalen und der Oberlenker abgenommen und offenbar gestohlen. Auch eine an das Anwesen angrenzende Hundetoilette wurde aus der betonierten Bodenverankerung gedrückt und so ebenfalls beschädigt. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro summieren. Möglicherweise stehen die Taten in Zusammenhang mit dem alljährlichen "Schuppenfest", bei dem es bereits in den zurückliegenden Jahren zu ähnlichen Straftaten kam. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern unter Tel. 07575/2838.

Bingen

Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Mehr geschadet als genutzt haben dürfte einem 25-Jährigen seine Flucht vor einer Polizeikontrolle am späten Montagnachmittag in Bingen, erwartet ihn doch nun eine weitere Strafanzeige. Eine Polizeistreife wollte den blauen BMW gegen 18 Uhr auf der L 277 in Höhe der LEA kontrollieren. Nachdem die Beamten ausgestiegen waren und sich dem Fahrzeug näherten, gab dessen Fahrer plötzlich Gas, schaltete das Fahrlicht aus und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bingen. Zuvor hatten die Polizeibeamten den 25-Jährigen am Steuer wiedererkannt, von dem bekannt war, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Während der Flucht, bei der er seinen BMW zeitweilig auf auf über 140 km/h beschleunigte, überholte der Tatverdächtige mehrere Pkw teilweise trotz Gegenverkehr, sodass es hier zu gefährlichen Situationen kam. Nach rund zwei Kilometern brachen die Beamten deshalb eine weitere Nachfahrt aus Sicherheitsgründen ab. Gegen den 25-Jährigen wird nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Hierzu bittet das Polizeirevier Sigmaringen Verkehrsteilnehmer, die Zeugen der riskanten Fahrweise des Mannes wurden oder durch diese sogar selbst gefährdet wurden, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringendorf

Ohne Führschein unterwegs

Mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss ein 40-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 22.45 Uhr rechnen. Im Gespräch mit den Polizeibeamten gab er direkt an, derzeit keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Auch seinem Bekannten, dem das Auto gehört, droht nun eine Anzeige wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis, da er dem 40-Jährigen das Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat.

Sigmaringendorf

Unbekannte entwenden Baggerlöffel und Kraftstoff

Unbekannte haben am Wochenende in der Scheerer Straße aus einem LKW sowie einem darauf befindlichen Minibagger Kraftstoff abgeschlaucht. Außerdem entwendeten sie drei Baggerlöffel, wodurch ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Personen, die insbesondere im Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 10 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Krauchenwies

Auffahrunfall fordert einen Leichtverletzten und hohen Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall auf der L456 in Fahrtrichtung Sigmaringen kam es am Sonntag gegen 16 Uhr. Nachdem ein 18-jähriger Hyundai-Fahrer verkehrsbedingt gebremst hatte, fuhr ihm ein 31-Jähriger mit seinem Audi hinten auf. Leichtverletzt wurde der 31-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige erlitt bei dem Unfall keine Verletzungen, wurde aber ebenfalls zur Untersuchung in ein Klinikum gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 60.000 Euro, wobei der Audi einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Zum Aufnehmen auslaufender Flüssigkeiten war die Freiwillige Feuerwehr ebenfalls vor Ort im Einsatz.

