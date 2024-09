Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche auf Feuertreppe

Iserlohn (ots)

Drei Jugendliche haben sich am Sonntag auf einem Gerüst am Gymnasium An der Stenner mit einem Polizeibeamten gerangelt. Der Polizeibeamte war nicht im Dienst und in Zivil, als er Geräusche vom Schulgelände hörte und Rauch aufsteigen sah. Er ging den Geräuschen nach und traf auf der durch Tore gesicherten Feuertreppe in der ersten Etage drei Jugendliche. Er gab sich als Polizeibeamter zu erkennen. Darauf schrie ihn eine 16-Jährige an und riss ihm das Handy aus der Hand. Der Polizeibeamte nahm ihr das Gerät wieder ab. Dabei kam es zu einem Gerangel. Als die uniformierten Beamten eintrafen, beruhigte sich die Situation. Die Jugendlichen erklärten, sie hätten nicht gewusst, dass man sich nicht auf dem Gelände aufhalten darf. Der Rauch sei von ihren Vapes gekommen. Sie bekamen Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, die 16-Jährige zusätzlich eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungskräfte. Die Minderjährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell