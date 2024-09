Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter gestohlen

Hemer (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde an der Parkstraße ein E-Scooter gestohlen. Der Scooter stand ungesichert an der Gesamtschule. (cris)

