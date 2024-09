POL-SE: Heist - Kontrollierte Notlandung eines Doppeldecker-Flugzeugs

Nahe (ots) - Am Donnerstag (05.09.2024) ist es auf einem Parkplatz in der Straße "Am Kronsmoor" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Eine 53-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren Mitsubishi mit Segeberger Kennzeichen um 12:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Um 12:35 Uhr kehrte ...

