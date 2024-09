Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl - Geschädigte sieht Täter flüchten

Elmshorn (ots)

Am Donnerstag (05.09.2024) ist es in der Ollnsstraße in Elmshorn zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Um 11:47 Uhr befand sich die Geschädigte im Wohnzimmer ihres Einfamilienhauses und vernahm Geräusche aus der Küche ihres Hauses.

Hier bemerkte sie dann kurze Zeit später eine männliche Person am Fenster. Während die Geschädigte laut schrie, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes den flüchtigen Täter oder verdächtige Personen sowie Fahrzeuge beobachtet haben.

Die flüchtende Person wird beschrieben als männlich und mit einem Alter von 25 Jahren. Zur Tatzeit trug die Person dunkle, kurze Haare sowie einen Oberlippenbart. Von der Statur her wird der Mann als athletisch beschrieben und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze lange Hose. Er führte einen beigen Rucksack mit.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell