Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Gestohlenes Fahrrad sichergestellt - Polizei sucht den Eigentümer

Norderstedt (ots)

Am vergangenen Sonntag (01.09.2024) ist eine Norderstedterin Zeugin eines Fahrraddiebstahls geworden. Sie alarmierte die Polizei und berichtete von dem Auftrennen des Schlosses und dem anschließenden Wegfahren des Tatverdächtigen mit dem Fahrrad. Weiterhin konnte die Frau die Tat mit ihrem Handy aufnehmen. Die Tat ereignete sich an der Bushaltestelle in der Stormarnstraße, wo das Fahrrad angeschlossen abgestellt war.

Die alarmierte Streife konnte im Rahmen der Fahndung eine Person antreffen, die mit den Aufnahmen der Zeugin identisch war. An der Wohnanschrift des Mannes konnte auch das Fahrrad gefunden werden, welches zu den Aufnahmen der Zeugin passte. Das Fahrrad wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt.

Nun sucht die Polizei nach dem Eigentümer des Fahrrades.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizeistelle in Norderstedt geführt. Sachdienliche Hinweise werden dort unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell