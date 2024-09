Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Unbekannte Täter entwenden Wohnmobil - Fahrzeug kann in Hamburg geortet und aufgefunden werden - Polizei sucht Zeugen

Ellerbek (ots)

In der Nacht vom 01.09.2024 (Sonntag) auf den 02.09.2024 (Montag) ist es in der Zeit von 19.00 Uhr und 10.30 Uhr zu einem Diebstahl eines Wohnmobil-Fiat-Free 600 im Heidkoppelweg gekommen. Das Fahrzeug konnte durch den Eigentümer in Hamburg-Finkenwerder geortet und durch dortige Polizeikräfte aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Fahrzeughalter stellte am 02.09.2024, gegen 10.30 Uhr, das Fehlen seines Wohnmobiles fest. Sogleich konnte er sein Fahrzeug orten und bei Anzeige den aufnehmenden Beamten den derzeitigen Standort seines Fahrzeuges mitteilen. An diesem Standort in HH-Finkenwerder, im dortigen Nordkirchenweg, konnte das Wohnmobil unverschlossen aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Das dortige Sachgebiet 5 (komplexe Ermittlungen) bittet mögliche Zeugen um Hinweise über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail über SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell