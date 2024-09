Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Unbekannte Täter entwenden bei Einbruch Münzwechselautomat, der in einem Pinneberger Kleingartengelände aufgefunden wird - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

Am vergangenen Samstag (31.08.2024) ist es zwischen 00.30 Uhr und 02.30 Uhr zu einem Einbruch in einen Geschäftsraum in der Elmshorner Straße (Iduna-Passage) gekommen. Unbekannte Täter entwendeten hierbei einen Münzwechselautomaten.

Nach ersten Erkenntnissen haben vermutlich zwei noch unbekannte Täter bei einem Einbruchsdiebstahl einen Münzwechselautomaten entwendet und durch eine eingeschlagene Schaufensterscheibe abtransportiert.

Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt und Gegenstand der noch zu führenden Ermittlungen.

Später am Morgen (gegen 09.30 Uhr) ist es für die Beamten vom Polizeirevier Pinneberg zu einem weiteren Einsatz gekommen. In diesem Fall rief der Pächter einer Kleingarten-Parzelle des Kleingartenverein Pinneberg e. V. an, der im Eggerstedter Weg in seinem Gartenhaus einen aufgebrochenen Münzwechselautomaten gefunden habe. Die Ermittlungen bestätigten schnell, dass es sich um den identischen Automaten handelte.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Zeugen, die in der Elmshorner Straße, Nähe Iduna-Einkaufszentrum oder im Eggerstedter Weg, Nähe dortiger Kleingartenverein, verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 zu melden.

