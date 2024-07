Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall an der Breitenbachstraße | Verdacht auf Kraftfahrzeugrennen

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Breitenbachstraße am Freitag, 12. Juli, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen zwei Autofahrer (21, 23 Jahre).

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren die zwei BMW-Fahrer gegen 11 Uhr nebeneinander die Breitenbachstraße in Richtung Lürriper Straße und beschleunigten dabei stark. Kurz hinter der Unterführung geriet der 23-jährige Fahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Danach schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn in Richtung Lürriper Straße und stieß dort mit dem Heck gegen das Fahrzeug einer 47-jährigen Frau, die an einer Ampel angehalten hatte. Anschließend geriet der 23-Jährige mit dem BMW auf eine Mittelinsel und beschädigte ein Straßenschild, bevor das Auto zum Stillstand kam.

Die 47-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die ein Rettungsteam ambulant behandelte. An ihrem Fahrzeug entstand außerdem ein Sachschaden. Die Polizei stellte beide BMW sicher und sperrte für die Zeit der Unfallaufnahme den betroffenen Bereich für den Verkehr.

Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Drogenvortest fiel bei dem 23-Jährigen positiv aus. Die Beamten brachten ihn zur Wache und ein Arzt entnahm eine Blutprobe.

Gegen die beiden BMW-Fahrer ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Gegen den 23-Jährigen zusätzlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Betäubungsmitteleinfluss. (JL)

