POL-MG: 22-Jähriger nach Einbruch in Kiosk durch Diensthund aufgespürt und in U-Haft

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag, 12. Juli, einen 22-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gegen 2.15 Uhr an der Hauptstraße in Rheydt in einen Kiosk eingebrochen zu sein. Bei der Fahndung nach dem zunächst flüchtigen Tatverdächtigen setzte die Polizei einen Diensthund ein, der den 22-Jährigen schließlich aufspürte. Ein Haftrichter ordnete dem Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach folgend Untersuchungshaft gegen den 22-Jährigen an.

Zeugen verständigten in der Nacht die Polizei. Sie hatten mitbekommen, wie erst ein Knall aus Richtung des Kiosks zu hören war und wenig später ein Mann aus einer eingeschlagenen Fensterscheibe des Kiosks kletterte und flüchtete.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Einbrecher ein. Am Kiosk stellte sie fest, dass mit einem Gullydeckel eine Scheibe eingeworfen worden war. Durch das entstandene Loch war der Täter hineingeklettert und hatte eine noch unbekannte Menge an Zigarettenschachteln entwendet.

Im Rahmen ihrer Fahndung setzte die Polizei einen ihrer Diensthunde ein: "Muffin" nahm anhand des Gullydeckels die Fährte des Einbrechers auf. Er konnte an der Friedrich-Ebert-Straße angetroffen werden, wo die Polizei ihn vorläufig festnahm.

Ermittler der Kriminalpolizei führten den 22-Jährigen am Folgetag einem Haftrichter vor. Die Staatsanwaltschaft beantragte, ihn in Untersuchungshaft zu schicken. Diesem Antrag entsprach der Richter. (jn)

