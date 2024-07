Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Am Telefon: Falscher Bankmitarbeiter betrügt 54-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 11. Juli, hat ein Unbekannter eine 54-Jährige aus Odenkirchen um eine vierstellige Geldsumme betrogen. Der Mann gab sich am Telefon als Bankangestellter aus.

Gegen 19.50 Uhr nahm eine 54-Jährige im Ortsteil Odenkirchen ein Telefongespräch an und schöpfte zunächst keinen Verdacht, als sich ein Unbekannter am anderen Ende der Leitung als Mitarbeiter ihrer Hausbank vorstellte. Man habe verdächtige Abbuchungen auf ihrem Konto erkannt, so der vermeintliche Bankangestellte. Die Frau müsse ihm lediglich via PushTAN die Freigabe erteilen, sodass er die Buchungen rückgängig machen könne.

Mehrmals kam die Geschädigte der Aufforderung nach, bis die Verbindung unterbrochen wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie den Unbekannten jedoch schon unfreiwillig zur Abbuchung eines vierstelligen Betrags autorisiert. Sie kontaktierte daraufhin die "echten" Mitarbeiter ihrer Bank und sperrte sämtliche Konten.

Die Kriminalpolizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und warnt:

Seriöse Unternehmen und Bankhäuser nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf und rufen Sie in der Bank an, in der der Mitarbeiter vermeintlich arbeitet. Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. (et)

Weitere Hinweise zu Betrugsmaschen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

