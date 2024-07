Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrunkener 28-Jähriger nach zwei Unfallfluchten gestellt

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall und anschließender Flucht hat die Polizei am Dienstag, 9. Juli, einen 28-jährigen Mann an der Beller Straße vorläufig festgenommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Wehrstraße gegen 13.15 Uhr zunächst zu persönlichen Streitigkeiten zwischen dem 28-Jährigen und einem 43-Jährigen. Im Anschluss daran stieg der 28-Jährige in seinen blauen Citroen (C5) und fuhr mit quietschenden Reifen auf den 43-Jährigen und dessen neben ihm stehenden grünen Audi (A8) zu.

Anschließend entfernte er sich in Richtung der Straße Zur Burgmühle / Burgfreiheit. Der 43-Jährige fuhr ihm mit einem Zeugen im Audi hinterher. An der Duvenstraße wendete der 28-Jährige dann sein Auto und touchierte das andere Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch ein Sachschaden und der 28-Jährige fuhr davon.

Weitere Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen der hinzugezogenen Polizei führten zum Erfolg. Eine Streifenteam erkannte das gesuchte Fahrzeug an der Mülgaustraße in Fahrtrichtung Giesenkirchener Straße. Als der 28-Jährige den Streifenwagen bemerkte, bog er in die Straße Am Beller Bach ab und beschleunigte stark. Die Beamten fuhren mit Blaulicht und Martinshorn hinterher. Kurz darauf beschädigte der 28-Jährige einen geparkten Volvo und fuhr in den Beller Park. Dort kam er an einer Engstelle nicht weiter und flüchtete zu Fuß. Die Beamten rannten ihm hinterher und stellten ihn an der Beller Straße.

Weil der 28-Jährige betrunken wirkte, führten die Polizisten bei ihm einen freiwilligen Alkoholtest durch. Der Test bestätigte den Verdacht. Anschließend brachten sie ihn zur Wache und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Der 28-Jährige ist nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem besteht beim Citroen der Verdacht, dass das Fahrzeug in Frankreich gestohlen wurde. Die Polizei stellte das Auto sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließen sie den 28-Jährigen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholgenuss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei bittet Personen, die im Zuge des Vorfalls eine Gefährdung für sich oder andere wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 02160 290 zu melden. (JL)

