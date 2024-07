Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksamer Zeuge meldet Trickdiebstahl: 46-Jähriger festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 11. Juli, hat ein Anwohner an der Trierer Straße in Rheydt beobachtet, wie es zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil seiner Nachbarin (66) kam. Er rief die Polizei, die kurz darauf einen Tatverdächtigen (46) vorläufig festnehmen konnte.

Gegen 15.50 Uhr meldete ein Anwohner der Polizei einen flüchtigen Trickdieb an der Trierer Straße. Der Zeuge hatte gesehen, wie ein ihm unbekannter Mann eine ältere Dame vor ihrer Wohnanschrift in ein Gespräch verwickelte. Der Unbekannte hielt der Seniorin eine faltbare Landkarte vor das Gesicht, augenscheinlich wollte er nach dem Weg fragen. Stattdessen nutzte er die Gelegenheit und griff in den Trolley, den die alte Dame bei sich hatte. Der Zeuge sah, wie der Mann etwas herausnahm und das Gespräch beendete.

Als sich der Tatverdächtige entfernte, verfolgte der Zeuge ihn unauffällig. So war es einem Streifenteam der Polizei möglich, den Verdächtigen kurz darauf an der Bachstraße zu kontrollieren. Bei dem 46-Jährigen fanden die Beamten einen Umschlag mit Bargeld. Wie sich später herausstellte, hatte die 66-jährige Geschädigte das Geld gerade erst bei ihrer Bank abgehoben.

Die Polizeibeamten beschlagnahmten das Geld und nahmen den Mann vorläufig fest. Sie brachten ihn ins Polizeigewahrsam und übergaben den Fall an die Kriminalpolizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach entließen die Ermittler den 46-Jährigen, da keine Haftgründe vorlagen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell