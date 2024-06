Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte verschaffen sich Zugang zu Wohnung einer Seniorin und erbeuten Schmuck und Bargeld

Hagen-Vorhalle (ots)

In Vorhalle kam es am Dienstag (11.06.) in der Nähe der Klinik Am Kaisberg zu einem Raub sowie einer Freiheitsberaubung. Eine Seniorin gab an, dass es gegen 16 Uhr mehrfach an ihrer Tür geklingelt habe. Da sie keinen Besuch erwartete, reagierte sie zunächst nicht. Nachdem jemand an ihrer Tür jedoch mehrfach lautstark klopfte, öffnete die Hagenerin die Tür. Zwei Männer betraten dann unaufgefordert ihre Wohnung. Sie berichteten der Seniorin von einem angeblichen Rohrbruch in einer anderen Etage. Einer der Männer habe sie daraufhin gedrängt, in ihr Badezimmer zu gehen. Im weiteren Verlauf habe der Täter dann die Badezimmertür geschlossen und zugehalten. Nach einiger Zeit seien die unbekannten Männer aus der Wohnung geflüchtet. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Täter 1 (Person, die die Badezimmertür zugehalten habe): männlich, 30-40 Jahre alt, etwa 160-165cm groß, er hatte eine Glatze. Der Mann trug eine graue Arbeitsjacke, graue Arbeitshose, hatte nasse Arbeitshandschuhe und sprach akzentfreies hochdeutsch. Täter 2: männlich, zwischen 30-40 Jahre alt, etwa 160-165cm groß. Er trug eine graue Mütze und eine graue Jeansjacke sowie graue Jeans. Die Polizei Hagen ermittelt wegen Raubes sowie Freiheitsberaubung und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht oder können Angaben zur Identität der Männer machen? (arn)

