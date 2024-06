Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer stürzt auf Hagener Straße - Zeugen des Unfallgeschehens gesucht

Hagen-Boele (ots)

Bereits am Freitag, 07.06.2024, fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Roller gegen 16:20 Uhr die Hagener Straße entlang. Hier, so gab er an, habe sich ein PKW von hinten genähert und sei so dicht an ihm vorbeigefahren, dass er ausweichen musste. Er sei anschließend mit der Bordsteinkante kollidiert und nach links in dem Grünstreifen gefallen. Der Hagener zog sich Verletzungen zu. Das Verkehrskommissariat sucht jetzt nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Diese können sich unter 02331 986 2066 melden. (hir)

