Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb nach Tat vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

In der Hohenzollernstraße entwendete ein Mann am Dienstag (11.06.) in einer Drogerie Parfüm im Wert von knapp 200 Euro. Der 45-Jährige hielt sich gegen 14.50 Uhr in dem Geschäft auf und steckte sich einen Flakon in die Hosentasche. Eine weitere Flasche hielt er in der Hand. Ein Ladendetektiv stoppte den Mann, als dieser die Filiale verlassen wollte ohne die Ware zu bezahlen. Vor dem Diebstahl entfernte der 45-Jährige die Sicherungsetiketten. Der Ladendieb hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von knapp 2 Promille. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

