LPI-SHL: Ohne Versicherung

Suhl-Gehlberg (ots) - Ein unbekannter Täter trat in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen die Tür zum Bratwurststand an der Schmücke in Suhl-Gehlberg ein. Ohne etwas zu entwenden flüchtete der Unbekannte und hinterließ einen Schaden von ca. 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0123583/2024 bei der ...

