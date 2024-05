LPI-SHL: Krankenfahrstuhl geklaut

Meiningen (ots) - Etwa 2.000 bis 3.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in der Röntgenstraße in Meiningen. Er schlitzte mehrere Schutzhüllen aus Schaumstoff, die an dortigen Basketballkörben angebracht waren, auf. Zudem besprühte der Täter mehrere Garagen und zwei Sitzbänke mit roter Farbe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der ...

