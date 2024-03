Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - zwei leichtverletzte nach Unfall in Haßlinghausen

Sprockhövel (ots)

Am 15.03.2024 gegen 06:50 Uhr beabsichtigt eine 59-jährige aus Hattingen von der Quellenburg Str. nach links in die Mittelstr. in Richtung Haßlinghausen abzubiegen. Hierbei übersieht sie den PKW eines 47-jährigen aus Schwelm, der seinerseits die Mittelstr. in Fahrtrichtung Wuppertal befuhr. Im Kreuzungsbereich kollidieren beide Fahrzeuge, wobei sich beide Unfallbeteiligte leicht verletzen. An den PKW entsteht erheblicher Sachschaden, sie werden nicht mehr fahrbereit abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell