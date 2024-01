Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hoher Schaden durch Feuerwerkskörper - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag (01.01.2024) einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro an einem Gebäude an der Ulmer Straße verursacht. Die Täter warfen zwischen 00.50 Uhr und 11.00 Uhr einen Feuerwerkskörper in einen Briefkasten des mehrgeschossigen Gebäudes, wovon lediglich das oberste Stockwerk bewohnt wird. Durch die Zündung wurden im Außen- und Innenbereich des Eingangs unter anderem die Briefkastenanlage, ein Holzrahmen sowie eine Scheibe beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

