POL-SE: Quickborn - Pkw verursacht Sturz eines Fahrradfahrers und flüchtet vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Quickborn (ots)

Am heutigen Montag hat ein 87-jähriger Quickborner eine Verkehrsunfallflucht bei der Polizeistation Quickborn angezeigt. Nach Angaben des Rentners sei es bereits am Samstag (31.08.2024, gegen 13.00 Uhr) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des unfallverursachenden Pkw-Fahrers oder Pkw-Fahrerin gekommen.

Der Quickborner befuhr zur Unfallzeit mit seinem Pedelec den Radweg der Kieler Straße aus Richtung Bilsen kommend in Richtung Quickborn. Ihm entgegen kamen zwei Pkw, die beide von der Kieler Straße nach links in den Barmstedter Straße einbiegen wollten. Während der erste Pkw noch gefahrlos vor dem Rentner abbiegen konnte, sei der Abbiegevorgang für den zweiten Pkw nicht mehr gefahrlos möglich gewesen. Trotzdem wurde der Pkw stark beschleunigt und der Fahrradfahrer konnte nur durch starkes Bremsen und ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Hierbei stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen am Knie und Schienbein des rechten Beines zu. Das Pedelec wurde nur leicht beschädigt. Eine Zeugin half dem Verletzten, der sich anschließend jedoch keine Personalien notierte. Sowohl der Rentner als auch die Zeugin konnten den Pkw angeblich als blauen Kleinwagen mit SE-Kennzeichen beschreiben. Angaben zur Fahrzeugführerin oder einem Fahrzeugführer konnten bisher nicht erlangt werden.

Die Ermittlungen werden bei der Polizeistation Quickborn geführt. Dort bittet man nun, dass die genannte Ersthelferin oder mögliche weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 04106-6300-0 melden mögen.

