Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Diebstahl von Baustelle- Muldendach angehoben

Löhne (ots)

(sls) Zu einem schweren Diebstahl kam es auf einer Baustelle am alten Bahnhof an der Nordbahnstraße in Löhne. Nach Aussagen der Bauarbeiter handelt es sich um eine Nachtbaustelle, die am Montagmorgen (29.1.) gegen 5.45 Uhr wieder verlassen wurde. Als ein Bauarbeiter am Abend gegen 22.00 Uhr die Arbeit wieder aufnehmen wollte, bemerkte er, dass das tonnenschwere Dach einer aufgestellten Mulde angehoben wurde. Aus der Mulde wurde eine Baggerstampfer der Marke Bomag (Wert 3.000 Euro) entwendet. Erste Ermittlungen am Tatort ergaben, dass unbekannte Täter zunächst versuchten, das Schloss der Mulde aufzubrechen. Nachdem dieses misslang wurde mittels eines Wagenhebers das Dach der Mulde angehoben, um an den Baggerstampf zu gelangen. Wie das Gerät von der Baustelle abtransportiert wurde müssen die Auswertung von Spuren und weiteren Ermittlungen ergeben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

