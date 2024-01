Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Clubräume- Automat entwendet

Bünde (ots)

(sls) Am Montagmorgen (29.1.) meldete sich der Mieter von Clubräumen an der Hauptstraße in Bünde und teilte den Diebstahl von einem Zigarettenautomaten mit. Der Geschädigte gab an, dass er gegen 09.40 Uhr zum Gebäude kam und erhebliche Aufbruchspuren an der Notausgangstür feststellte. Hierdurch wurden Schließblech, Rahmen und auch die Glasscheibe der Tür erheblich beschädigt. Aus dem dahinter liegenden Flur wurden durch die unbekannten Einbrecher ein freistehender Zigarettenautomat entwendet. Wie der Automat vom Tatort abtransportiert wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Weitere Räumlichkeiten wurden nicht betreten. Am Sonntagabend wurde die Räume letztmalig gegen 23.15 Uhr verlassen. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich des Clubs gesehen haben und Angaben zu diesen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

