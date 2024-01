Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stürzt bei Verkehrsunfall- Vorfahrt missachtet

Kirchlengern (ots)

(sls) Ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer aus Kirchlengern wurde am Montagnachmittag (29.1.) bei einem Verkehrsunfall in Kirchlengern schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr er gegen 14.07 Uhr die Anton-Hettich-Straße, um anschließend über die Straße im Obrock in Richtung Lübbecker Straße zu fahren. Zum selben Zeitpunkt befand sich eine 56-Jährige mit ihrem VW Touran zur Tennishalle, um anschließend den Kreuzungsbereich mit der Anton-Hettich-Straße in Richtung Obrock zu überqueren. Hierbei übersah die VW-Fahrerin aus Bünde den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 53-Jährige mit dem Kopf in die hintere rechte Beifahrerscheibe geschleudert wurde. Anschließend fiel der Radfahrer zu Boden und blieb schwer verletzt liegen. Er wurde im Kopfbereich schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Minden gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2.300 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell