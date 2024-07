POL-MFR: (740) Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Sonntag (14.07.2024) brach ein 23-jähriger Mann in eine Tankstelle in der Nürnberger Kettelersiedlung ein. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen nach kurzer Flucht in der Nähe des Tatorts fest. Gegen 01:50 Uhr meldete ein Zeuge über Polizeinotruf den Einbruch in eine Tankstelle in der Trierer Straße. Offenbar hatte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum verschafft ...

