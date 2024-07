Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (739) Festnahme nach Einbruch in Tankstelle

Nürnberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (14.07.2024) brach ein 23-jähriger Mann in eine Tankstelle in der Nürnberger Kettelersiedlung ein. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen nach kurzer Flucht in der Nähe des Tatorts fest.

Gegen 01:50 Uhr meldete ein Zeuge über Polizeinotruf den Einbruch in eine Tankstelle in der Trierer Straße. Offenbar hatte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum verschafft und daraus mutmaßlich Gegenstände entwendet.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, der Verkehrspolizei Nürnberg sowie mehrere Diensthundeführer überprüften das Tankstellengebäude und fahndeten im Umfeld nach dem Einbrecher. Als eine Streifenbesatzung im Zuge der Fahndungsmaßnahmen einen Mann in der nahegelegenen Worzeldorfer Straße ansprach, rannte dieser sofort davon. Nach wenigen Metern stoppten die Beamten den Flüchtigen. Da er hierbei versuchte, sich mit Gewalt aus den Griffen der Polizisten zu lösen, legten diese ihm Handschellen an. Eine Durchsuchung des 23-jährigen Mannes zeigte, dass dieser eine Tüte mit Tabakwaren und anderem Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro mit sich führte. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der 23-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Bei den Widerstandshandlungen zog sich ein Polizeibeamter leichte Verletzungen zu. Er konnte weiterhin seinen Dienst verrichten.

Erstellt durch: Christian Seiler

