POL-WHV: Einbrüche in Jever in drei Hotels und eine Praxis - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in vier Objekte in der Jeveraner Innenstadt ein. Die Polizei hat die Ermittlungen, bei denen mögliche Tatzusammenhänge geprüft werden, aufgenommen und wendet sich in allen Fällen mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 mitzuteilen. Im Einzelnen: Gegen 04:47 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in ein Hotel in der Straße Schlachte in Jever. Der unbekannte Täter durchsuchte mehrere Räume. Stehlgut ist nicht bekannt. Kenntnis von einem weiteren Einbruch in ein Hotel in der Mühlenstraße Ecke Hermannstraße erhielt die Polizei in Jever gegen 06:00 Uhr. Der unbekannte Täter drang in das Objekt ein, durchsuchte ebenfalls die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. Gegen 07:11 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer weiteren Tat. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem in der Straße "Alter Markt" gelegenen Hotel, durchsuchte die Räumlichkeiten und verließ den Tatort ohne Stehlgut. Um 07:30 Uhr stellte eine Angestelltin einen Einbruch in eine Praxis in der Schützenhofstraße Ecke Am Sportplatz fest, bei dem der bislang unbekannte Täter Bargeld entwendete. Die Polizei wurde auch in diesem Fall informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen.

