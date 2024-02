Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tatverdächtiger nach Angriff in Untersuchungshaft

Gummersbach (ots)

Der 43-Jährige, der im Verdacht steht, seine ehemalige Lebensgefährtin am Freitagmorgen (9. Februar) angegriffen und schwer verletzt zu haben (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5710861), konnte noch am Freitag in Monheim festgenommen werden. Wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung verkündete das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen den Mann; er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Der 43-Jährige ist moldauischer Staatsbürger und hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist er dringend verdächtig, seine ehemalige Lebensgefährtin niedergeschlagen und anschließend mit einer ätzenden Flüssigkeit übergossen zu haben. Die 41-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie in eine Spezialklinik eingeliefert werden musste.

