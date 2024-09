Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Nahe - Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes - Polizei sucht Zeugen

Nahe (ots)

Am Donnerstag (05.09.2024) ist es auf einem Parkplatz in der Straße "Am Kronsmoor" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Eine 53-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren Mitsubishi mit Segeberger Kennzeichen um 12:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Um 12:35 Uhr kehrte sie zu ihrem Fahrzeug zurück und bemerkte einen Schaden an der Fahrerseite und dem Kotflügel.

Der Sachschaden kann noch nicht näher beziffert werden.

Die Beamten der Polizeistation in Nahe haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen den Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.

Hinweise sind an die Polizei unter der Rufnummer 04535 - 4399950 - 0 zu richten.

