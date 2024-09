POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer übersieht Pkw und wird leicht verletzt

Mannheim (ots) - Am Samstagabend gegen 23 Uhr verursachte ein 21-jähriger Audi-Fahrer bei einem Unfall in der Wilhelm-Vanrholt-Allee / B37 einen Sachschaden von über 20.000 Euro. Der 21-Jährige fuhr die Wilhlem-Varnholt-Allee in Richtung Mannheim entlang. An der Einmündung zum Parkplatz P 20 kommt er in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Bordstein sowie ...

