Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Über 20.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 23 Uhr verursachte ein 21-jähriger Audi-Fahrer bei einem Unfall in der Wilhelm-Vanrholt-Allee / B37 einen Sachschaden von über 20.000 Euro. Der 21-Jährige fuhr die Wilhlem-Varnholt-Allee in Richtung Mannheim entlang. An der Einmündung zum Parkplatz P 20 kommt er in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Bordstein sowie den Betonpollern der Verkehrsinsel. Durch den Aufprall wurde das rechte Vorderrad abgerissen, sodass der Audi-Fahrer letztendlich die vollständige Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit einem vorausfahrenden BMW eines 70-Jährigen kollidierte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An dem Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die hierdurch entstandene Ölspur, die sich auf circa 40 Meter erstreckte, musste durch eine Spezialfirma beseitigt werden.

