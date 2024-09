POL-BOR: Ahaus - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person

Heek (ots) - Tatort: Heek, Stroot; Tatzeit: 04.09.2024, 13.15 Uhr; Unbemerkt haben Taschendiebe am Mittwoch in Heek eine Frau bestohlen. Sie befand sich gegen 13.15 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Straße Stroot. Der oder die Täter entwendeten das Portemonnaie aus der Umhängetasche der Geschädigten. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ...

