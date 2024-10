Polizei Düren

POL-DN: Diebe entwenden E-Bike aus Garage

Düren (ots)

Am Montagabend (28.10.2024) meldete eine Geschädigte der Polizei in Düren einen Einbruch in ihre Garage in der Gneisenaustraße. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten dabei ein hochwertiges rotes E-Bike der Marke Pegasus.

Nach Angaben der Geschädigten war das E-Bike zuletzt am Freitag (25.10.2024) gegen 14:00 Uhr in der verschlossenen Garage abgestellt worden. Am Montagmorgen stellte die Dürenerin gegen 10:30 Uhr fest, dass das E-Bike verschwunden war. Wie die Täter Zugang zur Garage erlangen konnten, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeileitstelle unter der Rufnummer 02421 946-6425 entgegen.

