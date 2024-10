Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradständer entwendet

Breitungen (ots)

Ein Unbekannter entwendete in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen Fahrradständer, der für insgesamt sechs Fahrräder ausgelegt ist. Dieser stand vor einem Friseursalon in der Petersberger Straße in Breitungen und hat einen Wert von ca. 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0274590/2024 bei der Meininger Polizei zu melden.

