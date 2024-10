LPI-SHL: E-Bike entwendet

Suhl (ots) - Eine Frau ging Mittwochabend mit ihrem Hund an der Hasel in Suhl Gassi. Sie ließ ihren Vierbeiner an der langen Leine laufen. Durch die Dunkelheit sah ein 13-jähriger Fahrradfahrer die Leine nicht und fuhr in sie hinein. Sie wickelte sich um das Fahrrad und in der weiteren Folge geriet der Hund in beziehungsweise an den Rahmen des Gefährtes und verletzte sich. Die Hundehalterin selbst stürzte und verletzte sich leicht. Auch der Junge fiel über den Lenker ...

mehr