Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg - Betrüger leider erfolgreich

Warstein (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde eine 72-jährige Warsteinerin Opfer dreister Betrüger. Die Seniorin erhielt einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten der sich als Kriminalhauptkommissar Backhove von der Soko Soest vorstellte. Er verwickelte die 72-Jährige in ein Gespräch und teilte ihr mit, dass man eine rumänische Einbrecherbande in ihrer Nachbarschaft ermittelt habe. Bei diesen Einbrechern habe die Polizei einen Zettel mit dem Namen der Seniorin gefunden. Nun sei ihr Geld auf ihrem Konto nicht mehr sicher. Die Warsteinerin wurde am Telefon überzeugt, so dass sie dem Anrufer die Geschichte zunächst glaubte. Nachfolgende Anrufe eines zweiten Polizeibeamten bestätigten sie weiter in dem Glauben, mit der Soester Polizei zu sprechen. Letztendlich begab sich die Seniorin zu ihrer Hausbank und hob einen fünfstelligen Bargeldbetrag ab. Sie folgte den Anweisungen des Anrufers und begab sich mit dem Auto nach Soest. Dort wurde sie zu verschiedenen Örtlichkeiten gelotst und übergab letztendlich an einer Haltestelle für Sammeltaxis am Naugardenring den Geldbetrag an eine unbekannte Person. Danach fuhr sie wieder zurück an ihre Wohnanschrift. Da der Seniorin mittlerweile Zweifel kamen, verständigte sie die Polizei und erstattete Strafanzeige. Der Abholer des Geldes kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 40 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - kurze, dunkelblonde Haare - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Jeans

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die "falschen" Polizisten versuchen immer wieder mit ihren bekannten Geschichten, die Angerufenen dazu zu bewegen, Auskünfte über Wertsachen zu geben oder Geldbeträge und Wertsachen zu übergeben. Bitte geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten und legen Sie einfach auf. Präventionshinweise zu dem Thema "Falsche Polizei" finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell