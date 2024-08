POL-SO: Fahrradkontrollen im Stadtgebiet Soest

Lippstadt-Eickelborn (ots) - Am gestrigen Dienstag gegen kurz vor 21:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Straße "Alter Postweg" in Lippstadt-Eickelborn zu einem Räuberischen Diebstahl. Ein bis dahin unbekannter Täter entwendete eine Wodka-Flasche und wurde beim Verlassen des Marktes vom dortigen Personal angesprochen. Das interessierte den Räuber ganz und gar nicht. Draußen auf dem Parkplatz hat ein Kunde noch ...

mehr