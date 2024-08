Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand auf einem Kindergartengelände

Lippstadt (ots)

Auf einem Kindergartengelände am Roncalliweg in Lippstadt ist es am gestrigen Abend gegen kurz nach zehn Uhr zu einem Brand gekommen.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entzündeten einen Tisch unter einem Vordach. Dieser geriet in Vollbrand und griff sowohl auf das Vordach als auch auf das nebenan leerstehende Gebäude über.

Auf der anderen Seite befand sich direkt angrenzend eine Kindertagestätte. Einem 35-jährigen Lippstädter ist es zu verdanken, dass das Feuer sich nicht noch weiter ausbreiten konnte. Der 35-jährige reagierte sofort als er das Feuer entdeckte und rief die Feuerwehr. Diese konnte Schlimmere verhindern.

Nun laufen die Ermittlungen und die Suche nach dem oder die Täter. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000 oder sucht die nächste Polizeidienststelle auf.

Hinweis für die Medienvertreter: Die angehängte Fotos dürfen zur Berichterstattung zu dieser Pressemeldung genutzt werden.

