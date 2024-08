Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.08.2024.

Salzgitter (ots)

Betrüger gelangten an Bargeld.

Salzgitter, Gebhardshagen, 12.08.2024, 12:00-12:20 Uhr.

In mindestens zwei bekannt gewordenen Fällen verschaffte sich die Täterschaft durch Vorgaukeln falscher Tatsachen den widerrechtlichen Zugang in die Wohnungen der beiden Seniorinnen.

Unter dem Vorwand, Messungen durchführen zu wollen, wurde den Tätern der Zutritt gewährt. In einem für die Täterschaft unbeobachteten Moment wurden jeweils Schmuckstücke in einem Gesamtwert von mindestens 10.000 Euro erbeutet. Es liegen nur vage Täterbeschreibungen vor. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu richten.

