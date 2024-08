Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.08.2024.

Bild-Infos

Download

Salzgitter (ots)

Schulanfangsaktion zur Sensibilisierung der Kinder und Verkehrsteilnehmer für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Am 10.08.2024 wurden in Salzgitter ca. 1200 Kinder eingeschult. Gerade Kinder in dem jungen Alter können sich noch nicht verkehrsgerecht verhalten und es gilt, diese besonders zu schützen. Um den ABC-Schützen bereits zum Schulanfang deutlich zu erkennen zu geben, wo ein sicherer Schulweg entlangführt, wurden im Umkreis diverser Grundschulen gelbe Fußabdrücke auf die Fußwege gesprüht. Es wurden sowohl gehende als auch stehende Füße aufgesprüht.

Gehende Füße haben die Bedeutung, dass die Kinder diesen Weg gefahrlos nutzen können. Stehende Füße werden immer an Kreuzungen und Einmündungen verwendet. Dort sollen die Kinder stehen bleiben und bewusst in beide Fahrtrichtungen schauen, um sich zu vergewissern, ob kein Fahrzeug kommt und sie die Fahrbahn überqueren können. Weiterhin wurden Banner im Stadtgebiet aufgehängt (Kleine Füße -sicherer Schulweg- Achten Sie auf Kinder!)

Alle Fahrzeugführenden sollen daran erinnert werden, dass die Schule nach den Sommerferien wieder begonnen hat und viele Kinder unterwegs sind.

Für die Kinder ist die Teilnahme am Straßenverkehr eine Herausforderung, da sie Geschwindigkeiten und Abstände noch nicht richtig einschätzen können.

Wenn Kinder am Straßenrand erscheinen gilt für Kraftfahrzeugführer: bremsbereit sein und Fuß vom Gas.

Die Verkehrsteilnehmer sollten für die Kinder mitdenken und vorausschauend fahren. Gegenseitige Rücksichtnahme verhindert Unfälle!

Zusätzlich sollte die Aktion Eltern motivieren, die Teilnahme am Straßenverkehr mit ihren Kindern zu üben. Sie sollten gemeinsam mit ihren Kindern den Schulweg zu Fuß gehen und ihnen mögliche Gefahren erklären.

So werden gefährliche Situationen durch eine Vielzahl an parkenden Autos vor den Schulen vermieden und es ist gesund für Mensch und Umwelt! "Bitte achten sie immer auf unsere Kinder", so die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei, Kathrin Lacey.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell